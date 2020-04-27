«Тысяча или позвоним полиции»: гуляющим челябинцам пригрозили штрафами

27 Апр 2020 2020-04-27T17:25:52+03:00

Публикуем текст предупреждения без купюр (это очень смешно)

Изменить размер текста: A A

В Челябинске у детей появляются новые игры, связанные с режимом самоизоляции. В Советском районе прохожих осыпают предупреждениями о штрафах.

— Погода была хорошая, вышли пройтись до магазина. С балкона детский голос прокричал: «Ловите». Под ноги бросали бумажки…со штрафами, — рассказывают читатели «КП-Челябинск».

— «Штраф! За то-чо вы не носете маски и нарушаете закон!!! Штраф 1000 р! Или позвоним полиции!!!» — говорится в записке [пунктуация сохранена — Прим. ред.].

Другие дети развлекаются тем, что включают с балкона запись, напоминающую предупреждения через специальный громкоговоритель: «Вижу движущийся объект! Нарушитель самоизоляции, прижмитесь к бордюру».

Сегодня, 27 апреля, губернатор Алексей Текслер назвал условия введения спецпропусков в Челябинске и области. По его словам, для крайней меры важен вопрос динамики заболевших. В регионе коронавирус подтвержден у 413 человек, из них 47 выздоровели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU