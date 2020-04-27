В Челябинской области коронавирусом заразилась девочка с особенностями развития
Коронавирус не щадит никого: среди заболевших коронавирусом в Челябинской области оказалась 9-летняя девочка с особенностями развития. Инфекцию ей передала одна из сотрудниц соцучреждения, где жил ребенок.
Как сообщает издание «Регион Южный Урал», девочка из Троицка. Помимо ребенка, работница соцучреждения могла заразить еще и одну из своих коллег, однако это не произошло. Сейчас за состоянием женщин следят медицинские работники, а саму девочку перевезли в челябинскую больницу. Для нее готовят сопровождающего.
Всего в Челябинской области зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом на 27 апреля 2020 года. При этом, 19 из них было зарегистрировано в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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