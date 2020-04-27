В Челябинской области коронавирусом заразилась девочка с особенностями развития

27 Апр 2020 2020-04-27T18:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус не щадит никого: среди заболевших коронавирусом в Челябинской области оказалась 9-летняя девочка с особенностями развития. Инфекцию ей передала одна из сотрудниц соцучреждения, где жил ребенок.

Как сообщает издание «Регион Южный Урал», девочка из Троицка. Помимо ребенка, работница соцучреждения могла заразить еще и одну из своих коллег, однако это не произошло. Сейчас за состоянием женщин следят медицинские работники, а саму девочку перевезли в челябинскую больницу. Для нее готовят сопровождающего.

Всего в Челябинской области зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом на 27 апреля 2020 года. При этом, 19 из них было зарегистрировано в Челябинске.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU