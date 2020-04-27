2020-04-27T18:53:42+03:00
Общество

В Челябинской области коронавирусом заразилась девочка с особенностями развития

Сейчас ребенка перевели в областной центр
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Всего в регионе зафиксировали 45 новых случаев зараженияВсего в регионе зафиксировали 45 новых случаев зараженияФото: Валентина ВАГАНОВА
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Коронавирус не щадит никого: среди заболевших коронавирусом в Челябинской области оказалась 9-летняя девочка с особенностями развития. Инфекцию ей передала одна из сотрудниц соцучреждения, где жил ребенок.

Как сообщает издание «Регион Южный Урал», девочка из Троицка. Помимо ребенка, работница соцучреждения могла заразить еще и одну из своих коллег, однако это не произошло. Сейчас за состоянием женщин следят медицинские работники, а саму девочку перевезли в челябинскую больницу. Для нее готовят сопровождающего.

Всего в Челябинской области зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом на 27 апреля 2020 года. При этом, 19 из них было зарегистрировано в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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