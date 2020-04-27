«Каждый год хожу к маме и папе»: мэр Челябинска попросила челябинцев воздержаться от посещения кладбищ
«Кладбища города 28 апреля будут закрыты»: Наталья Котова призвала челябинцев не посещать кладбища во время родительского дня. Наплыв горожан может спровоцировать распространение коронавируса.
— Прекрасно понимаю каждого, кто считает этот день особенным и каждый год приходит к своим умершим родственникам. Более 20 лет назад я похоронила родителей. Все эти годы в Родительский день я обязательно приходила к своим маме и папе. И завтра впервые этого не сделаю. Потому что так нужно для сохранения нашего здоровья и наших жизней, — рассказала мэр в своих социальных сетях.
Градоначальницу можно понять. За минувшие выходные количество заболевших коронавирусом в Челябинске увеличилось на 19 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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