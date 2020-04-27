2020-04-27T19:20:15+03:00
Общество

«Каждый год хожу к маме и папе»: мэр Челябинска попросила челябинцев воздержаться от посещения кладбищ

Пускать на территорию будут только для погребений
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Наталья Котова, InstagramФото: Наталья Котова, Instagram
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«Кладбища города 28 апреля будут закрыты»: Наталья Котова призвала челябинцев не посещать кладбища во время родительского дня. Наплыв горожан может спровоцировать распространение коронавируса.

— Прекрасно понимаю каждого, кто считает этот день особенным и каждый год приходит к своим умершим родственникам. Более 20 лет назад я похоронила родителей. Все эти годы в Родительский день я обязательно приходила к своим маме и папе. И завтра впервые этого не сделаю. Потому что так нужно для сохранения нашего здоровья и наших жизней, — рассказала мэр в своих социальных сетях.

Градоначальницу можно понять. За минувшие выходные количество заболевших коронавирусом в Челябинске увеличилось на 19 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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