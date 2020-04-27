2020-04-27T20:07:58+03:00
Общество

Вспышка коронавируса в Златоусте помогла в борьбе с уличными торговцами

По всему городу разгоняют несанкционированные точки
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Власти Златоуста, где полыхает очаг коронавируса, предпринимают меры по блокированию его распространения. Горожан призывают соблюдать режим самоизоляции, а на стихийных рынках разгоняют уличных торговцев. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», поручение закрыть несанкционированные точки дал мэр Максим Пекарский.

— Внешне очень убогий город, до недавнего времени носивший статус третьего по численности населения в регионе, так и не выбрался из 90-х и с тех пор буквально оброс палатками со снедью и прочим. Все, в общем-то, объяснимо: люди хотят выжить за счет продажи нехитрых товаров, а порой и спекуляции (как бы случайно именно из Златоуста на заре ковидной пандемии пошли первые жалобы на запредельную стоимость имбиря), — продолжают авторы «Челябушки». — Понятно, что ключевая задача Пекарского — разорвать цепочки взаимодействия горожан, в том числе тех, кто кучкуется на развалах, и, как следствие, снизить число заразившихся. Однако нельзя отрицать и другой видимый эффект — обозначенную территорию принудительно зачищают от незаконной торговли. В Челябинске, например, пресекать развитие по ларечному типу начали еще в прошлом году, с подачи новой команды мэрии. Собственно, работа кипит и сейчас. И в Златоусте для полного запрета нужны волевые административные решения, но, как показывает практика, было бы желание.

Напомним, на утро 27 апреля в Златоусте зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в этом городе Южного Урала достигло 113 человек. Однако власти региона отказались от идеи введения карантина в Златоусте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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