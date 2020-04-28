2020-04-28T04:31:32+03:00
Общество

Коронавирус в Кургане, последние новости на 28 апреля 2020 года: снова разрешено торговать одеждой, обувью, мебелью

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кургане на 28 апреля
Лидия ПЕСКОВА
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Погода давно вынуждает курганцев переодеться, но многим - не во что.Погода давно вынуждает курганцев переодеться, но многим - не во что.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На утро 28 апреля в Курганской области подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки — всего четверо человек. По сравнению с той же Челябинской областью, где уже заразились больше 300 человек, статистика выглядит вполне спокойно. Однако власти не расслабляются.

На время самоизоляции граждан на территории Зауралья введены электронные пропуска. Они нужны, если кто-то собирается в поликлинику, в банк, на почту, в церковь или на погребение умерших граждан. Для выхода в магазин, для помощи пожилым и для поездок на работу получать пропуск не нужно.

С понедельника, 27 апреля, власти области разрешили открыть магазины одежды и обуви, канцтоваров, хозтоваров, мебели, детских товаров. Воскресенье при этом должно остаться для них выходным. Открывшиеся магазины должны соблюдать санитарные нормы и обеспечить дистанцию между покупателями.

— Послабления не касаются торговых точек, расположенных в торговых центрах. ТРК по-прежнему закрыты, — сообщила врио директора департамента экономического развития Курганской области Ольга Ракетская.

Разрешение на работу также получили организации, проводящие профосмотры.

С 30 апреля до 10 мая в Курганской области полностью запрещена продажа алкоголя, в том числе пива, а также продажа древесного угля и горючих веществ, которые принято покупать на пикники с шашлыками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Кургане, последние новости на 28 апреля 2020 года: снова разрешено торговать одеждой, обувью, мебелью
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