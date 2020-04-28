Парень из Челябинска превратил свой гараж в открытку ко Дню Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T05:41:29+03:00

Он нарисовал во всю стену георгиевскую ленту

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Молодой челябинец купил баллончики с краской и разрисовал свой гараж. Парень изобразил георгиевскую ленту и написал «9 мая». Сюжет простой, непрофессионально нарисован, но растрогал очевидцев. Горожанин, наблюдавший за созданием «открытки» из окна, сфотографировал это и выложил в ВК.

— Спасибо тебе, парень! Никто не забыт и ничто не забыто, — пишут пользователи соцсети.

Результат работы. Фото: https://vk.com/chp_miass

Гаражи, расписанные на военную тематику, есть и в других городах Челябинской области. Например, в Миассе на улице Романенко. Местная жительница Нина Пиксайкина также поделилась фото в соцсети.

А это в Миассе. Фото: Нина Пиксайкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU