2020-04-28T05:41:29+03:00
Общество

Парень из Челябинска превратил свой гараж в открытку ко Дню Победы

Он нарисовал во всю стену георгиевскую ленту
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Парень из Челябинска превратил свой гараж в открытку ко Дню Победы. Фото: https://vk.com/chp_miassПарень из Челябинска превратил свой гараж в открытку ко Дню Победы. Фото: https://vk.com/chp_miass
Изменить размер текста:

Молодой челябинец купил баллончики с краской и разрисовал свой гараж. Парень изобразил георгиевскую ленту и написал «9 мая». Сюжет простой, непрофессионально нарисован, но растрогал очевидцев. Горожанин, наблюдавший за созданием «открытки» из окна, сфотографировал это и выложил в ВК.

— Спасибо тебе, парень! Никто не забыт и ничто не забыто, — пишут пользователи соцсети.

Результат работы. Фото: https://vk.com/chp_miass

Результат работы. Фото: https://vk.com/chp_miass

Гаражи, расписанные на военную тематику, есть и в других городах Челябинской области. Например, в Миассе на улице Романенко. Местная жительница Нина Пиксайкина также поделилась фото в соцсети.

А это в Миассе. Фото: Нина Пиксайкина.

А это в Миассе. Фото: Нина Пиксайкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
«Пока мало машин»: в Челябинске проверят качество воздуха в период самоизоляции
Жительница Магнитогорска устроила вечеринку в баре во время режима самоизоляции
На железнодорожном вокзале в Челябинске развернули палатки для тестирования на коронавирус
Многоквартирный скворечник, как у Бабок Ежек, сделал житель Челябинской области
Парень из Челябинска превратил свой гараж в открытку ко Дню Победы
Коронавирус в Кургане, последние новости на 28 апреля 2020 года: снова разрешено торговать одеждой, обувью, мебелью
Вспышка коронавируса в Златоусте помогла в борьбе с уличными торговцами
«Каждый год хожу к маме и папе»: мэр Челябинска попросила челябинцев воздержаться от посещения кладбищ
В Челябинской области коронавирусом заразилась девочка с особенностями развития
Челябинского депутата-риелтора освободили от домашнего ареста
«Тысяча или позвоним полиции»: гуляющим челябинцам пригрозили штрафами
Стали известны результаты тестов на COVID-19 туристов, вернувшихся из Турции
«Дешево и сердито»: челябинский урбанист раскритиковал укладку плитки возле театра оперы и балета
В Челябинске родителям не хватает «школьного молока»
«Снимаем клещей с детей и животных»: из-за коронавируса в челябинской «запретке» отложили обработку от насекомых
Весенний призыв в Челябинской области пройдет без выпускников школ
Отменят ли в Челябинске студентам очную защиту дипломов из-за эпидемии COVID-19
Алексей Текслер о снятии режима самоизоляции: «Мы должны научиться жить в этих условиях»
На стройке центра по шорт-треку в Челябинске нашли махинации на десятки миллионов рублей
Алексей Текслер о введении спецпропусков в Челябинске: «Это не панацея»