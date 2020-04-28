Многоквартирный скворечник, как у Бабок Ежек, сделал житель Челябинской области
Трехэтажная избушка на ножках высотой в половину взрослого мужчины — таким скворечником хэнд мейд похвастался пользователь соцсети.
— Многоквартирный скворечник получился у моего папы. Не знаю почему, но именно такая идея пришла в голову и воплотилась в жизнь. Птички в шоке вместе со мной! — написал он в группе «Копейск [В] Теме» в ВК.
Похоже, идея взята из мультфильма «Частушки Бабок Ежек».
«Это коммунальная,коммунальная квартира!», «Золотые руки у мужчины», «Очень красиво!» — пишут жители Миасса в комментариях.
— Согласен, красиво. Но возникает проблемка, будет ли заселен весь домик. Мы в детстве тоже экспериментировали. Не так глобально, конечно, а два — три отверстия с отдельными отсеками в скворечнике делали. Но селилась только одна пара, других они отгоняли и не пускали, — прокомментировал Радик.
Другие пользователи соцсети также заметили, что птицы не будут жить так близко друг к другу. Даже если повесить рядом несколько разных скворечников, заселят только один, а другие будут пустовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU