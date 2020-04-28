2020-04-28T07:27:34+03:00
Общество

«Пока мало машин»: в Челябинске проверят качество воздуха в период самоизоляции

Также проверку проведут в Магнитогорске
Валентина ВАГАНОВА
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Проверка поможет выяснить, что является основной причиной загрязнения — транспорт или промышленность.Проверка поможет выяснить, что является основной причиной загрязнения — транспорт или промышленность.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В 12 загрязненных городах России, в том числе в Челябинске и Магнитогорске, дополнительно измерят качество воздуха в карантин. Это поможет выяснить, что является главной причиной загрязнения — транспорт или промышленность. Машин на улицах сейчас мало, а вот предприятия продолжают работу в полную силу. Такое поручение дала Роспотребнадзору и Росгидромету вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как сообщают федеральные СМИ, на основании выводов Минприроды, Росприроднадзор и региональные чиновники до 15 мая должны актуализировать комплексные планы по снижению уровня загрязнения воздуха в городах.

Из-за режима самоизоляции в Челябинске стало заметно меньше машин, а также — выбросов предприятий. Это отмечают местные власти и экоактивисты. Но не все жители с этим согласны.

КП-Челябинск провела опрос в соцсетях: заметили ли челябинцы, что в городе стало легче дышать. Половина категорично считает, экология лучше не стала. Каждый пятый — что ситуация изменилась, но заводы по-прежнему коптят небо.

Кстати, в Челябинске сегодня, 28 апреля, действует НМУ первой степени. Продлится он до 14 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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