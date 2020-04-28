Погода в Челябинске на майские праздники 2020: какие искушения готовит природа для сидящих на изоляции
Несмотря на объявленный режим самоизоляции, многие россияне продолжают работать. В начале мая их ждут длинные выходные: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Какой будет погода в Челябинске на майские праздники 2020?
Прогноз на первую половину так называемых «майских каникул» уже рассчитан специалистами Гидрометцентра России. Они считают, что дни будут довольно теплыми:
— в ночь на пятницу, 1 мая, +5, дневная температура +15;
— в ночь на субботу, 2 мая, + 5, днем до +19;
— в ночь на воскресенье, 3 мая, уже +9, а днем +19;
— в ночь на понедельник, 4 мая, +5, днем всего +12;
— в ночь на вторник, 5 мая, +5, днем уже +15.
Пятница и суббота более или менее щедры на солнце. Но уже в субботу, несмотря на повышение температуры, в городе могут пойти дожди. Кстати, это неплохо для тех, кто страдает от сезонной аллергии на пыльцу деревьев — этой весной они начали пылить раньше обычного.
Прогноз погоды на День победы еще не рассчитан. Днем, скорее всего, будет также в пределах +18...+20 градусов, зато ночи существенно потеплеют до +10.
Такой будет погода на майские праздники 2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU