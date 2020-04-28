2020-04-28T08:38:42+03:00
Общество

Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы

Почему именно сейчас выгодно начать инвестировать, расскажут эксперты
Поделиться:
Изменить размер текста:

Законодатели внесли изменения в налоговый кодекс, новые правила начали действовать в 2020 году.

Инвестиционный вычет и пониженная ставка налога на прибыль — если вы еще не начали инвестировать, то, по мнению экспертов, 2020 год станет идеальным временем для этого.

Как государство готово поддержать частных инвесторов в условиях распространения коронавирусной инфекции? И что готова предложить биржевая площадка?

Об этом и многом другом из мира финансов вы узнаете на бесплатном онлайн-семинаре для тех, кто интересуется сохранением и приумножением личных финансов.

Эксперты расскажут, какие инструменты и стратегии инвестирования актуальны в 2020 году, как получать ежегодный вычет до 52 тысяч рублей и полностью освободиться от НДФЛ дохода от торговых операций.

Онлайн-семинар пройдет 29 апреля, начало — в 12.00 по московскому времени.

РЕГИСТРАЦИЯ.

В ходе семинара вы также сможете задать свои вопросы экспертам в прямом эфире.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке
Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус
Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших
«Мамаев в НХЛ — ха-ха»: экс-голкипер челябинского «Трактора» высказался о бывшем зяте директора клуба
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
На дороги Челябинска вернулись пробки
Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы
На заводе «Уральская кузница» рассказали, как заботятся о безопасности
Погода в Челябинске на майские праздники 2020: какие искушения готовит природа для сидящих на изоляции
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок