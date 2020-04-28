На дороги Челябинска вернулись пробки

28 Апр 2020 2020-04-28T08:54:07+03:00

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Несмотря на самоизоляцию, на дорогах Челябинска снова возникли пробки. Утром во вторник, 28 апреля, автомобилисты встали на улицах Цвиллинга, Куйбышева, Цинковой, Автодорожной, Чичерина и проспекте Победы. Сейчас из-за ДТП стоит поток на Свердловском тракте в сторону центра.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация на 10 часов оценивается в два балла. Хотя большинству челябинцев не нужно ехать в офис, многие работают на удаленке, а также отвозить детей в школу.

Индекс самоизоляции в Челябинске низкий: 1,9 баллов из 5. Это значит, что на улице очень много людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU