2020-04-28T08:54:07+03:00
Общество

На дороги Челябинска вернулись пробки

Заторы образовались на нескольких улицах
Екатерина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пробки образовались несмотря на режим самоизоляции.Пробки образовались несмотря на режим самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несмотря на самоизоляцию, на дорогах Челябинска снова возникли пробки. Утром во вторник, 28 апреля, автомобилисты встали на улицах Цвиллинга, Куйбышева, Цинковой, Автодорожной, Чичерина и проспекте Победы. Сейчас из-за ДТП стоит поток на Свердловском тракте в сторону центра.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация на 10 часов оценивается в два балла. Хотя большинству челябинцев не нужно ехать в офис, многие работают на удаленке, а также отвозить детей в школу.

Индекс самоизоляции в Челябинске низкий: 1,9 баллов из 5. Это значит, что на улице очень много людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке
Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус
Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших
«Мамаев в НХЛ — ха-ха»: экс-голкипер челябинского «Трактора» высказался о бывшем зяте директора клуба
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
На дороги Челябинска вернулись пробки
Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы
На заводе «Уральская кузница» рассказали, как заботятся о безопасности
Погода в Челябинске на майские праздники 2020: какие искушения готовит природа для сидящих на изоляции
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок