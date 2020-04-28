«Мамаев в НХЛ — ха-ха»: экс-голкипер челябинского «Трактора» высказался о бывшем зяте директора клуба

28 Апр 2020 2020-04-28T09:30:02+03:00

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Экс-голкипер «Трактора» и «Металлурга» Василий Демченко, подписавший годовой контракт на $700 тыс. с легендарным клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», признался, что готов играть даже в фарм-клубе и даже жить на свои накопления. Говорит, швырять баксами не намерен, и поэтому проблем с деньгами в Северной Америке у него не будет.

— У меня нет потребностей швыряться деньгами направо и налево. Так что это тоже, думаю, не проблема, — рассказал хоккеист в большом интервью «Спорт Экспресс».

Василий Демченко также вспомнил некоторые эпизоды своей карьеры в Челябинске, где провел восемь сезонов. Его посмешил вопрос о Даниле Мамаеве, который обещал уехать в НХЛ.

— Ха-ха. Кому он это пообещал? Зеркалу? Может быть, для него ничего не потеряно еще. Он решили пройти ВХЛ, чтобы стать сильней, — прокомментировал Демченко.

Напомним, что в 2016 году Мамаев попал в основной состав «Трактора», чуть позже женился на дочери тогдашнего директора клуба Ивана Сеничева, но вскоре развелся. До этого Данил подписал трехлетний контракт на 45 млн рублей. Но после развода его карьера в «Тракторе» закончилась (за три неполных сезона в Челябинске он не сумел забросить ни одной шайбы). Мамаев пробовал свои силы в ВХЛ, но сейчас сидит без работы.

Кстати, еще один экс-игрок «Трактора» — сын бывшего спортивного директора клуба Данил Губарев — в 28 лет решил завершить спортивную карьеру. И вот, как это прокомментировал его отец.

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ИСТОЧНИК KP.RU