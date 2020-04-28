В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке
В Советском районе Челябинска на стройке многоэтажного дома скончался 30-летний рабочий. Его тело обнаружили в конце прошлой недели. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении с высоты 20 метров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение требований техники безопасности, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Причину смерти рабочего установит судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU