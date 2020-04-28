В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке

28 Апр 2020 2020-04-28T10:36:58+03:00

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В Советском районе Челябинска на стройке многоэтажного дома скончался 30-летний рабочий. Его тело обнаружили в конце прошлой недели. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении с высоты 20 метров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение требований техники безопасности, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Причину смерти рабочего установит судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU