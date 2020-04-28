2020-04-28T11:05:06+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» расстался с форвардами Глинкиным и Поповым

За сезон игроки забросили семь шайб
Алексей МИКУШИН
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Глинкин и Попов — долгожители «Трактора»Глинкин и Попов — долгожители «Трактора»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Профессиональные контракты игроков в клубах КХЛ заканчиваются в ближайшую пятницу, 30 апреля. Но команды уже начали заявлять об изменениях в составах. Так, хоккейный агент Станислав Романов не стал скрывать, что «Трактор» не будут подписывать новые соглашения с двумя его клиентами — нападающими Андреем Поповым и Антоном Глинкиным. Такая спешка агента, наверняка, связана с желанием поскорее найти 31-летним форвардам новую команду.

Отметим, что Попов и Глинкин одни из «долгожителей» челябинского клуба. Оба провели за «Трактор» более 500 матчей. В минувшем сезоне игроки не блистали результативность, в том числе, и из-за травм. Попов забросил пять шайб, Глинкин — две.

Не исключено, что игроки в дальнейшем смогут продолжить работу, к примеру, в качестве тренеров клубной системы «Трактора». Но возраст позволяет обоим еще проявить себя в профессиональном хоккее. Ранее мы рассказывали как зарабатывает семья Андрея Попова вне хоккейной арены — сам хоккеист вкладывает деньги в компьютерные игры, а его супруга — в собственный бренд одежды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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