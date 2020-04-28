Челябинский «Трактор» расстался с форвардами Глинкиным и Поповым

28 Апр 2020 2020-04-28T11:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Профессиональные контракты игроков в клубах КХЛ заканчиваются в ближайшую пятницу, 30 апреля. Но команды уже начали заявлять об изменениях в составах. Так, хоккейный агент Станислав Романов не стал скрывать, что «Трактор» не будут подписывать новые соглашения с двумя его клиентами — нападающими Андреем Поповым и Антоном Глинкиным. Такая спешка агента, наверняка, связана с желанием поскорее найти 31-летним форвардам новую команду.

Отметим, что Попов и Глинкин одни из «долгожителей» челябинского клуба. Оба провели за «Трактор» более 500 матчей. В минувшем сезоне игроки не блистали результативность, в том числе, и из-за травм. Попов забросил пять шайб, Глинкин — две.

Не исключено, что игроки в дальнейшем смогут продолжить работу, к примеру, в качестве тренеров клубной системы «Трактора». Но возраст позволяет обоим еще проявить себя в профессиональном хоккее. Ранее мы рассказывали как зарабатывает семья Андрея Попова вне хоккейной арены — сам хоккеист вкладывает деньги в компьютерные игры, а его супруга — в собственный бренд одежды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU