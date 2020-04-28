«Даже в праздник — на передовой»: власти Челябинской области поблагодарили сотрудников скорой за колоссальный труд

28 Апр 2020 2020-04-28T12:05:01+03:00

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Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День скорой помощи. Однако многие сотрудники встретили профессиональный праздник на боевом посту. Сейчас врачи, фельдшеры, диспетчеры, водители работают буквально на износ. Глава региона Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова особо обратили внимание на этот день.

— Хочу обратиться к врачам, фельдшерам, медсестрам, диспетчерам и водителям. Без вашей каждодневной, трудной и порой опасной работы сложно себе представить нашу жизнь. Вы всегда рядом — и первыми приходите на помощь в самых сложных ситуациях. Ваши действия помогают выиграть те самые золотые минуты, от которых подчас зависит жизнь человека. Сейчас, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, вы — на передовой. Мы благодарны за ваше служение людям. Желаю вам сил, счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья! — написал глава региона в своем инстаграме.

Алексей Текслер выложил в своем инстаграме фото с сотрудниками скорой помощи. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Наталья Котова отметила, что сотрудникам скорой помощи сегодня, к сожалению, не до праздника.

— Абсолютно все сотрудники станции скорой помощи города Челябинска на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Как всегда, вы первые приходите на помощь челябинцам, без праздников и выходных, круглосуточно и ежедневно. Сейчас, когда на ваших плечах лежит немыслимая нагрузка, вы продолжаете с честью исполнять свой долг, подчас, подвергая свои жизни опасности. Благодарю каждого из вас за работу, за самоотдачу и верность профессии. И пусть вас окружают только благодарные пациенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU