2020-04-28T12:07:31+03:00
Экономика

Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом

Запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках
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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты S&P ожидают, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках, отмечается в релизе агентства.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
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