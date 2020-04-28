2020-04-28T12:55:51+03:00
Происшествия

Возле заказника под Челябинском поймали поджигателя полей

Ему грозит серьезное наказание
Валентина ВАГАНОВА
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Поджигание травы могло привести к крупному природному пожару.Поджигание травы могло привести к крупному природному пожару.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Сосновском районе возле Харлушевского заказника задержали мужчину, поджигающего сухую траву на поле. Его заметили сотрудники госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» во время очередного рейда.

На поджигателя составили протокол. После подсчета ущерба его привлекут к ответственности.

— Сейчас есть требования к арендаторам и собственникам земель сельхозназначения, которые должны обрабатывать землю. Но, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с недобросовестными пользователями, которые стремятся не убирать поля, а сначала их поджечь, и потом произвести распашку, не соблюдая при этом противопожарные мероприятия, — объяснил министр экологии Сергей Лихачев.

Такие действия могут привести к природному пожару. И наказание за это предусмотрено серьезное, вплоть до уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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