В челябинском дворе нашли гору спецодежды станции скорой помощи

28 Апр 2020 2020-04-28T14:37:49+03:00

Форму медиков нужно утилизировать по определенным правилам, а не выбрасывать в контейнер, тем более во дворе. Фото: СОЦСЕТИ

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Жители Металлургического района обнаружили во дворе свалку медицинской одежды. Выяснилось, что спецовки принадлежат городской станции скорой помощи.

— По инвентарным номерам проверили эту спецодежду, оказалось, что это списанная еще в прошлом году форма сотрудников скорой. На прошлой неделе она была передана компании «Челябинский рабочий» для утилизации согласно заключенному договору. Почему условия договора были не выполнены, организация пояснить не смогла, впрочем, как и не подтвердила факт инцидента, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Фирме, отвечающей за вывоз и утилизацию инвентаря, готовится претензия. А медицинскую форму, обнаруженную на контейнерной площадке, утилизируют по всем правилам.

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ИСТОЧНИК KP.RU