2020-04-28T14:23:31+03:00
Общество

Тренер центра единоборств из Челябинска своими силами ремонтирует спортзал для 300 детей

Помещение ему пришлось обустраивать «с нуля»
Валентина ВАГАНОВА
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Тренер Николай Шумков.Тренер Николай Шумков.Фото: из архива героя публикации
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Еще до карантина «Детско-юношеский спортивный центр», где много лет тренируются почти 300 ребят, лишился помещения. Собственник спортзала поднял арендную плату, и руководителю центра Николаю Шумкову пришлось найти другую площадку.

— Мы нашли взамен помещение, заключили договор на 10 лет, но там только бетонные стены. Даже света нет! Энергетики нам сказали, что подключат свет после карантина. В Федерации Бокса готовы помочь нам, на гранты нас выдвинуть, но для этого нужны результаты. А значит, надо тренироваться. Ремонт мы решили делать своими силами, — рассказал Николай сайту Hornews.com.

В новом помещение все нужно делать «с нуля»: от электропроводки, канализации до межкомнатных дверей и спортивного инвентаря.

В новом помещение все нужно делать «с нуля. Фото: из архива героя публикации

В новом помещение все нужно делать «с нуля.Фото: из архива героя публикации

Николаю помогают родители воспитанников. А нужные материалы тренер собирает через соцсети: неравнодушные челябинцы делятся штукатуркой, плиткой, гипсокартоном, саморезами — у кого, что остается после ремонта.

Если вы хотите помочь юным спортсменам, просто напишите или звоните тренеру в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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