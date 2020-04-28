2020-04-28T16:35:55+03:00
Общество

ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта

Клиенты ВТБ, которые не получили паспорт в связи с достижением возраста 20 и 45 лет, также смогут полноценно пользоваться всеми финансовыми продуктами и услугами банка
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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В соответствии с рекомендациями Банка России ВТБ продолжает обслуживание розничных клиентов с паспортами, срок действия которых истек или заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Новые и действующие клиенты ВТБ, которые не получили паспорт в связи с достижением возраста 20 и 45 лет, также смогут полноценно пользоваться всеми финансовыми продуктами и услугами банка как в офисах, так и дистанционных каналах.

«Сейчас принципиально важно обеспечить граждан полным комплексом финансовых услуг без нарушения режима самоизоляции. Мы разработали решение, которое позволит избежать получения новых документов только для обращения в банк. Теперь оформить кредит, вклад или воспользоваться любыми другими финансовыми услугами можно и в том случае, если срок действия вашего паспорта уже истек. Мы поддерживаем решение ЦБ РФ и рады помочь нашим клиентам в этот непростой период», – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Ранее ВТБ принял решение о продлении обслуживания кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте сроком действия. На первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать их для снятия и пополнения в своих банкоматах. Банк также продлил срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены.

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