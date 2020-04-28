«Все, что было, съели»: владелец южноуральского экстрим-клуба объявил сбор пожертвований

28 Апр 2020 2020-04-28T16:37:47+03:00

Из-за трат на аренду, питомцев просто не на что кормить. Фото: экстрим-клуб «Быстрай»

Изменить размер текста: A A

«Очень много животных»: владелец южноуральского экстрим-клуба попросил челябинцев финансово помочь питомцам на территории заведения. Из-за режима самоизоляции лошади, хаски, страусы, свиньи, павлины остаются без еды.

Глава экстрим-клуба «Быстрай» Алексей Быстрай рассказал, что помимо экстремальных развлечений на площадке есть несколько ферм с разными видами животных, а также хаски-центр и конный клуб. Все закупленные ранее кормы уже кончились, а питание всех питомцев обходится в три тысячи рублей.

— Ну все, я сдулся — помощи ждать больше не откуда, как от добрых людей! Все, что было, почти все съели! Очень много животных, минимум надо 3 тысячи в день! Продать что-то быстро не реально! Кому сколько не жалко! Потом отдам! — цитирует Быстрая издание «Деловой квартал».

Из-за режима самоизоляции уже несколько клубов и центров с животными обратились за помощью к южноуральцам. Так, о начале сбора средств объявил конный клуб «Гармония», а хаски-центру «Аквилон» и вовсе пришлось раздать часть старых собак в добрые руки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU