2020-04-28T17:08:14+03:00
Общество

Челябинцы высказали свое мнение о проекте сквера на Северо-Западе

Больше всего горожане хотели увеличить количество скамеек
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На месте будущего сквера сейчас находится пустырь. Фото: Google MapsНа месте будущего сквера сейчас находится пустырь. Фото: Google Maps
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1360 — именно столько челябинцев приняли участие в обсуждении проекта сквера на Северо-Западе города. Новое место притяжения протянется от Братьев Кашириных до Университетской Набережной.

Большинство горожан попросили архитекторов увеличить количество скамеек, а также перенести остановку общественного транспорта для жителей микрорайона. При этом больше половины опрошенных высказались против парковок, предложив отдать эти места под дополнительное озеленение.

При этом челябинцы также внесли свои предложения по благоустройству. Помимо скамеек, горожане хотят увидеть в новом сквере фонтан, хвойные деревья, велодорожки, а также места для занятий спортом.

Сейчас результаты опроса будут обрабатываться профессиональными архитекторами. Проголосовать за новый проект горожане смогут на сервисе «Активный житель 74»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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