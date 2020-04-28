Челябинцы высказали свое мнение о проекте сквера на Северо-Западе

28 Апр 2020 2020-04-28T17:08:14+03:00

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1360 — именно столько челябинцев приняли участие в обсуждении проекта сквера на Северо-Западе города. Новое место притяжения протянется от Братьев Кашириных до Университетской Набережной.

Большинство горожан попросили архитекторов увеличить количество скамеек, а также перенести остановку общественного транспорта для жителей микрорайона. При этом больше половины опрошенных высказались против парковок, предложив отдать эти места под дополнительное озеленение.

При этом челябинцы также внесли свои предложения по благоустройству. Помимо скамеек, горожане хотят увидеть в новом сквере фонтан, хвойные деревья, велодорожки, а также места для занятий спортом.

Сейчас результаты опроса будут обрабатываться профессиональными архитекторами. Проголосовать за новый проект горожане смогут на сервисе «Активный житель 74»

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ИСТОЧНИК KP.RU