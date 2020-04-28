28 Апр 2020 2020-04-28T19:04:13+03:00

На совещании у президента решили, что делать с нерабочими днями в Челябинске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 апреля, на совещании по борьбе с коронавирусом с участием губернаторов Владимир Путин озвучил перспективы на ближайшие дни. Разбираемся, что продлят ли нерабочие дни в Челябинске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться.

— 6, 7 и 8 мая считаю правильными объявить нерабочими. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, — объявил Владимир Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что майские праздники — это третий инкубационный период и важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения.

— Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании, — обратился к россиянам президент.

Владимир Путин поручил разработать комплексный план по поэтапному выходу регионов из ограничительных режимов. В каждой области меры будут приниматься, исходя из конкретной ситуации.

— Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Потому нельзя под копирку отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу. Поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая, — добавил глава государства.

Работу продолжат экстренные службы и те, кто уже получил разрешение — предприятия, магазины, салоны красоты.

Полную трансляцию с совещания читайте на сайте «Комсомольской правды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU