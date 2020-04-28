Нерабочие дни в Челябинске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться
Сегодня, 28 апреля, на совещании по борьбе с коронавирусом с участием губернаторов Владимир Путин озвучил перспективы на ближайшие дни. Разбираемся, что продлят ли нерабочие дни в Челябинске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться.
— 6, 7 и 8 мая считаю правильными объявить нерабочими. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, — объявил Владимир Путин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что майские праздники — это третий инкубационный период и важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения.
— Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании, — обратился к россиянам президент.
Владимир Путин поручил разработать комплексный план по поэтапному выходу регионов из ограничительных режимов. В каждой области меры будут приниматься, исходя из конкретной ситуации.
— Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Потому нельзя под копирку отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу. Поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая, — добавил глава государства.
Работу продолжат экстренные службы и те, кто уже получил разрешение — предприятия, магазины, салоны красоты.
Полную трансляцию с совещания читайте на сайте «Комсомольской правды».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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