2020-04-28T18:03:49+03:00
Общество

Жители Магнитогорска пожаловались на штрафы за велопрогулки

Пользователи соцсетей начали спорить об особенностях режима самоизоляции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск, vk.comФото: Чёрное&Белое Магнитогорск, vk.com
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Жители Магнитогорска спорят в социальных сетях об особенностях режима самоизоляции. В популярном городском паблике появилось сообщение о том, что полицейские начали выписывать штрафы школьникам и велосипедистам.

— Новый Арбат Магнитогорска. Штрафуют школьников и велосипедистов. Ни за что. Может уже скажете всем, что самоизоляция — дело добровольное. И закройте уже Красное и Белое раз спортом нельзя заниматься! Анонимно, ибо у нас неспокойно нынче, — цитирует автора сообщения издание «Челябинск Сегодня».

При этом другие подписчики неоднозначно отнеслись к действиям правоохранителей. Некоторые подсчитали, что полицейские не занимаются реальными делами, а другие же наоборот отметили, что штрафы выписывают не только велосипедистам, но и любителям спиртного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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