Южноуральского депутата осудят за жесткое убийство своей жены

28 Апр 2020 2020-04-28T18:33:11+03:00

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Южноуральского экс-депутата и главврача больницы поселка Локомотивный Азата Зарипова осудят за жестокое убийство своей супруги. Мужчина застрелил свою жену из ружья, не постеснявшись присутствия их детей.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, мужчина, находясь в состоянии опьянения, дважды выстрелил в свою жену из охотничьего ружья. Во время убийства в комнате также находились двое детей супругов, старший из которых попытался отнять оружие у отца. При этом после преступления экс-депутат скрылся из дома, оставив тело жены в доме с тремя детьми.

После убийства многие жители поселка не могли поверить в происходящее. Семью в городе считали, как и самого Зарипова, образцовой. При чем, многие высказывали разные мотивы убийства. Одной из самых обсуждаемых стала измена жены экс-депутата.

Сейчас прокуратура подготовила уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Ведомство передало его в Челябинский областной суд для рассмотрения. В случае доказательства вины, экс-депутату может грозить 15 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU