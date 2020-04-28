Южноуральского депутата осудят за жесткое убийство своей жены
Южноуральского экс-депутата и главврача больницы поселка Локомотивный Азата Зарипова осудят за жестокое убийство своей супруги. Мужчина застрелил свою жену из ружья, не постеснявшись присутствия их детей.
Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, мужчина, находясь в состоянии опьянения, дважды выстрелил в свою жену из охотничьего ружья. Во время убийства в комнате также находились двое детей супругов, старший из которых попытался отнять оружие у отца. При этом после преступления экс-депутат скрылся из дома, оставив тело жены в доме с тремя детьми.
После убийства многие жители поселка не могли поверить в происходящее. Семью в городе считали, как и самого Зарипова, образцовой. При чем, многие высказывали разные мотивы убийства. Одной из самых обсуждаемых стала измена жены экс-депутата.
Сейчас прокуратура подготовила уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Ведомство передало его в Челябинский областной суд для рассмотрения. В случае доказательства вины, экс-депутату может грозить 15 лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU