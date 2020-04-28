2020-04-28T18:33:11+03:00
Общество

Южноуральского депутата осудят за жесткое убийство своей жены

Мужчина не постеснялся присутствия своих детей
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Экс-депутат застрелил жертву из охотничьего ружьяЭкс-депутат застрелил жертву из охотничьего ружьяФото: Евгений ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Южноуральского экс-депутата и главврача больницы поселка Локомотивный Азата Зарипова осудят за жестокое убийство своей супруги. Мужчина застрелил свою жену из ружья, не постеснявшись присутствия их детей.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, мужчина, находясь в состоянии опьянения, дважды выстрелил в свою жену из охотничьего ружья. Во время убийства в комнате также находились двое детей супругов, старший из которых попытался отнять оружие у отца. При этом после преступления экс-депутат скрылся из дома, оставив тело жены в доме с тремя детьми.

После убийства многие жители поселка не могли поверить в происходящее. Семью в городе считали, как и самого Зарипова, образцовой. При чем, многие высказывали разные мотивы убийства. Одной из самых обсуждаемых стала измена жены экс-депутата.

Сейчас прокуратура подготовила уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Ведомство передало его в Челябинский областной суд для рассмотрения. В случае доказательства вины, экс-депутату может грозить 15 лет заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заподозрил в измене»: стало известно, почему депутат из Челябинской области расстрелял жену. Без матери остались трое детей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцам снизили лимиты по кредитным картам
В Магнитогорске изъяты нелегальные сигареты на сумму 37 млн рублей
Нерабочие дни в Челябинске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться
Южноуральского депутата осудят за жесткое убийство своей жены
Жители Магнитогорска пожаловались на штрафы за велопрогулки
Опрессовки нельзя отменить: в Челябинской области перенесли срок отключения горячей воды
Челябинцы высказали свое мнение о проекте сквера на Северо-Западе
В Челябинске предупредили вспышку коронавируса в городской больнице № 9
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
«Все, что было, съели»: владелец челябинского экстрим-клуба объявил сбор пожертвований
Учебный центр для военных в Челябинске закрыли на карантин
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Закрытый на карантин отдел полиции в Челябинской области возобновил работу
Тренер центра единоборств из Челябинска своими силами ремонтирует спортзал для 300 детей
В челябинском дворе нашли гору спецодежды станции скорой помощи