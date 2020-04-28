2020-04-28T18:44:57+03:00
Общество

В Магнитогорске изъяты нелегальные сигареты на сумму 37 млн рублей

Крупная партия изъята у 40-летнего местного жителя
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На территории складов в Ленинском районе Магнитогорска изъяты 250 тыс. пачек нелегальных табачных изделий на сумму 37 млн руб. Крупная партия изъята у 40-летнего местного жителя. Конфискат не был маркирован специальными или акцизными марками, а значит, провезен в Россию контрабандой или изготовлен незаконно. Местное Следственное управления УМВД возбудило уголовное дело, предусматривающее для виновного тюремный срок до 6 лет лишения свободы.

Нелегальные сигареты занимают 15,6% российского рынка. В 2019 году черный рынок сигарет нанес федеральному бюджету ущерб на сумму, превышающую 100 млрд рублей. По данным журнала «Эксперт», Магнитогорск и Челябинск входят в число городов с наибольшей долей нелегальных сигарет. В Магнитогорске вне закона 35,7% продукции табачного рынка. Городской теневой оборот нанес ущерб федеральному бюджету на сумму свыше 630 млн. рублей за последний год. Таким образом, изъятая партия является лишь небольшой частью поступающей в город контрабанды и подделок.

Как прокомментировал Владлен Максимов, Президент Ассоциации малоформатной торговли, в период действия ограничительных мер, торговцы нелегальными сигаретами получают особенно высокую выручку, в то время, как многие законопослушные предприниматели приостановили деятельность.

— По всей стране законопослушная розница разоряется из-за введенных ограничений. Однако те, кто занимается торговлей нелегальной продукцией, особенно сигаретами, гораздо легче переносят проблемы — спрос не падает, а конкуренции меньше. Если не поддерживать бизнес, соблюдающий закон, и не бороться с подпольной торговлей, то к моменту снятия ограничительных мер, вокруг нас будет огромное количество контрафакта и контрабанды, причем не только в табачной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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