Челябинцам снизили лимиты по кредитным картам

28 Апр 2020 2020-04-28T19:14:14+03:00

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Берегите свои деньги: банки ужесточили лимиты по кредитным картам для южноуральцев. Об этом сообщают специалисты Национального бюро кредитных историй, проанализировав ситуацию в разных регионах России.

Как сообщает издание «Полит74», снижение лимитов на кредитных картах произошло по всей стране. Эксперты связывают это с последствиями режима самоизоляции. При этом, в Челябинской области было более серьезное падение — почти 20 процентов при общероссийских 12. Теперь средний лимит для южноуральцев составляет 49 282 рубля.

При этом, банки больше доверяют нашим соседям. Так екатеринбуржцы могут взять взаймы 50 тысяч рублей, а максимальное количество денег, которые могут забрать жители Башкортостана, составляет 54 тысячи. Максимальный же лимит в двух столицах России, а также в Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU