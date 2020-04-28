2020-04-28T19:57:08+03:00
Общество

В Челябинской области в Родительский день похоронную процессию не пустили на кладбище

Родственникам умершего попросили оставить машины и идти до могилы пешком
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В Челябинске дорогу к Митрофановскому кладбищу тоже закрыли. Фото: читатель КПВ Челябинске дорогу к Митрофановскому кладбищу тоже закрыли. Фото: читатель КП
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Сегодня, 28 апреля, в южноуральском поселке Сухомесово возник конфликт на кладбище. На территорию не пустили похоронную процессию для погребения. В Родительский день вход заблокировали сотрудники ГИБДД.

Родственники обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Они рассказали. что силовики остановили похоронный кортеж на подъезде к кладбищу.

— Автомобили не пустили из-за запрета на посещение во время карантина. Всех попросили выйти из машин и идти к могиле пешком, — рассказали очевидцы.

Юлия Сударенко поручила направить запрос в управление регионального ГУ МВД и добиться проведения служебной проверки.

Несмотря на режим самоизоляции, на дорогах Челябинска сегодня снова возникли пробки. Больше всего скопления машин оказалось возле Успенского кладбища. Его не закрыли для посещений, но порядок охраняли экипажи ГИБДД, полиции и дружинники.

На Свердловском тракте возле Успенского кладбища пробка была в течение всего дня

На Свердловском тракте возле Успенского кладбища пробка была в течение всего дня

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ИСТОЧНИК KP.RU

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