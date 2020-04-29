2020-04-29T04:00:35+03:00
Общество

«Хожу на работу ради прогулки»: сотрудник салона сотовой связи в Челябинске рассказал, как выживает во время коронавируса

Продавцы, чья зарплата зависит от выручки, оказались на мели
Ирина КАРЕЛИНА
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«Хожу на работу ради прогулки»: сотрудник салона сотовой связи в Челябинске рассказал, как выживает во время коронавируса«Хожу на работу ради прогулки»: сотрудник салона сотовой связи в Челябинске рассказал, как выживает во время коронавирусаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Челябинец Василий Карпов работал управляющим ресторана, но ушел оттуда продавать телефоны. Рассказывал: если ты вежлив, участлив и умеешь находить общий язык с людьми, то в салоне сотовой связи можешь хорошо заработать. Своей зарплате он радовался несколько месяцев. А потом пришел коронавирус.

— Хожу на работу только ради того, чтобы воздухом подышать, — рассказывает теперь Василий. — Денег нет. Моя зарплата зависит от выручки, а сейчас никто ничего не покупает. Ведь денег нет у всех. Живем с двумя детьми на зарплату жены. Она работает курьером. Деньги небольшие. Но это нам еще повезло, что у людей ее профессии сейчас есть работа.

Не смотря на отсутствие покупателей, на рабочем месте Василий не прохлаждается.

— Бабушки идут в салон друг за другом. Кто-то за коммуналку заплатить. А, в основном, 50 рублей на телефон положить. А ведь пенсионеры — самая уязвимая категория населения для коронавируса! Сидели бы дома! Спрашиваю: «Некому что ли за вас сходить?» Отвечает: «Я и сама могу. Хоть прогуляться. Скучно дома-то».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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