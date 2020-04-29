«Раздражал плач»: дело о жестоком убийстве младенца в Челябинске передали в суд
Жителя Ленинского района будут судить за убийство собственного сына, которому не исполнилось и года.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителю областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего» (УК РФ ст. 105 часть 2 п.п. «в,д»), — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Жестокое убийство произошло в декабре прошлого года. Пьяного челябинца раздражал плач маленького сына, поэтому он несколько раз ударил ребенка ножом и бросил его на пол. Малыш умер от полученных травм.
Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU