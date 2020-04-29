2020-04-29T07:50:53+03:00
Происшествия

«Раздражал плач»: дело о жестоком убийстве младенца в Челябинске передали в суд

Нерадивый отец признал свою вину
Ангелина ЗАКИРОВА
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Отец жестоко расправился с месячным сыномОтец жестоко расправился с месячным сыномФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя Ленинского района будут судить за убийство собственного сына, которому не исполнилось и года.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителю областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего» (УК РФ ст. 105 часть 2 п.п. «в,д»), — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Жестокое убийство произошло в декабре прошлого года. Пьяного челябинца раздражал плач маленького сына, поэтому он несколько раз ударил ребенка ножом и бросил его на пол. Малыш умер от полученных травм.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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