2020-04-29T07:41:00+03:00
Общество

Рискуют последними деньгами: во время временной самоизоляции резко увеличилось количество частных инвесторов

Люди пытаются заработать на акциях компаний
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На фоне падения глобального и российского фондового рынка частные инвесторы начали атаковать биржи. Эксперты отмечают: граждане достают все сбережения, снимают деньги с депозитов и вкладывают их рисковые инструменты — акции зарубежных и отечественных компаний.

Можно ли на этом заработать? Или есть риск потерять все деньги? И как увеличить свой доход в период самоизоляции.

Об этом уже сегодня, 29 апреля, в 14.00 по местному времени расскажут эксперты по финансам.

Семинар бесплатный, но регистрация обязательна. Зарегистрироваться сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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