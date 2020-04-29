Рискуют последними деньгами: во время временной самоизоляции резко увеличилось количество частных инвесторов
Люди пытаются заработать на акциях компаний
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На фоне падения глобального и российского фондового рынка частные инвесторы начали атаковать биржи. Эксперты отмечают: граждане достают все сбережения, снимают деньги с депозитов и вкладывают их рисковые инструменты — акции зарубежных и отечественных компаний.
Можно ли на этом заработать? Или есть риск потерять все деньги? И как увеличить свой доход в период самоизоляции.
Об этом уже сегодня, 29 апреля, в 14.00 по местному времени расскажут эксперты по финансам.
Семинар бесплатный, но регистрация обязательна. Зарегистрироваться сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU