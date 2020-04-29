2020-04-29T09:33:50+03:00
Дом. Семья

Львица Лола из Челябинска в крымском сафари-парке стала многодетной мамой

Отец четырех котят — вожак всех прайдов сафари-парка «Тайган» [видео]
Инна КУМЕЙКО
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В Крыму львица Лола стала многодетной мамой и звездой. Фото: Архив КП.В Крыму львица Лола стала многодетной мамой и звездой. Фото: Архив КП.
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Воспитанница ветврача Карена Даллакяна львица Лола — звезда крымского сафари-парка . Три с половиной года она покоряет сердца львов в «Тайгане» и вот добралась до самого неприступного — вожака всех прайдов Чука.

На днях у Лолы и Чука родились четыре львенка. Лола — многодетная мамка: всего у нее родилось восемь малышей. Владелец сафари-парка Олег Зубков навестил малышей и поспешил передать привет своему другу Карену Даллакяну:

— Карен спас львицу Лолу, как и десятки других животных. А теперь он помогает встать на ноги практически безнадежному львенку Симбе, за судьбой которого наблюдают десятки тысяч сторонников по всему миру. Спасибо, доктор Даллакян, за то, что вы продлеваете и даете животным новую жизнь, даже когда у них на это почти нет шансов. Даже я не верил в то, что Симба сможет пойти.

Теперь Карен — крестный четырех львят Лолы. Но к малышам попадет не скоро. 30 апреля Карен везет трех воспитанников — медвежат-сирот — в Хабаровский край, в реабилитационный центр для диких животных «Утес». Там же живот тигр Жорик: 1 мая ему исполняется 11 лет. Карен попадет на день рождения своего самого любимого питомца.

Челябинская львица Лора в Крыму родила четырех малышей.Отцом новорожденных стал вожак всех прайдов сафари-парка Тайган Чук

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ИСТОЧНИК KP.RU

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