Жительница Челябинской области пожаловалась, что поверх могилы ее родственницы похоронили чужого человека

29 Апр 2020 2020-04-29T09:47:28+03:00

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В Коркино разгорелся скандал из-за двойного захоронения. Местная жительница пожаловалась, что в могилу ее тети похоронили чужого человека.

Когда жительница Коркино пришла на городское кладбище, чтобы прибрать могилу своей тети, она увидела, что крест валяется в стороне, цветы разбросаны, а на месте могилы относительно новое захоронение. Оказалось, что в ноябре прошлого года поверх ее родственницы похоронили еще одного человека.

— Кто ответит за осквернение могилы? Кто ответит за причиненную нам боль, за этот стресс, перенесенный нами с сестрой и всей нашей родней? — возмущается жительница Коркино.

Тетя была тружеником труда, ей заказали новый памятник, хотели установить его в мае, но ставить теперь некуда. Семья покойницы возмущена осквернением могилы и требуют перезахоронить нового «соседа».

Глава Коркинского района несогласна с родственниками усопшей, она обвинила их в провокации. Чиновница утверждает, якобы в могиле до нового захоронения в 2019 году никого не было, то есть сейчас там лежит только один покойник.

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ИСТОЧНИК KP.RU