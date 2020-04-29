В Заксобрании решили проводить совещания рабочих групп в режиме онлайн даже после карантина

29 Апр 2020 2020-04-29T09:29:58+03:00

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Совещания и заседания рабочих групп в Законодательном собрании Челябинской области и после отмены режима карантина будут проходить по видеоконференцсвязи. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», очно будут встречаться лишь члены комитетов. Это вполне объяснимо: в комитетах обсуждают содержание и нюансы важных документов, и без личного общения порой не обойтись. Технологии надо брать на вооружение, подчеркнул председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

— Когда-то оптимизация должна была затронуть и депутатов. Новшество, безусловно, позитивно скажется на скорости работы. Впрочем, накануне 2020 года парламентарии уже показывали мастер-класс по реактивному принятию ограничений на торговлю снюсом и всем очень понравилось. Теперь, видимо, такого станет больше и, возможно, меньше будет бюрократии. А представляете, какая выйдет экономия? — рассуждают авторы «Челябушки». — Надеемся только, что освободившиеся деньги пойдут на что-то более стоящее, чем пир во время чумы или ремонт фасада. Если вернуться к технологиям, то укрепление видеоконференцсвязи на сегодня — самый насущный вопрос, вложиться в это было бы наилучшим вариантом.

ИСТОЧНИК KP.RU