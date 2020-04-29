Предприятие «Мечел-Материалы» ведет набор персонала

29 Апр 2020 2020-04-29T10:03:02+03:00

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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») ведет набор сотрудников рабочих специальностей.

Предприятию требуются прессовщик, садчик на печи, транспортерщик, электромонтер, слесарь-ремонтник, обжигальщик, электрогазосварщик и другие, всего около 150 работников планируется принять на эти профессии. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Для кандидатов без опыта работы будут организованы двухмесячные курсы с последующим экзаменом.

— Мы не выставляем жестких требований к кандидатам, так как понимаем: уметь все и сразу невозможно. Мы всему обучим, проинструктируем. Коллектив у нас дружный, сотрудники помогают друг другу, также новичкам окажет помощь отдел адаптации персонала,- комментирует генеральный директор ООО «Мечел-материалы» Николай Пархомчук.

Подробную информацию о вакансиях и условиях трудоустройства можно получить у специалиста по подбору и адаптации персонала ООО «Мечел-материалы» по телефону (351) 725-22-86 или отправив сообщение на почту AlenaMironova@mechel.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU