2020-04-29T10:22:28+03:00
Общество

Студентам ЮУрГУ раздали защитные маски

Учащимся передали пять тысяч масок
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Студенты Южно-Уральского государственного университета получили медицинские маски, которые были присланы из Китая.

Студентам ЮУрГУ передали пять тысяч защитных масок. Посылку отправил ФэнЯоу — президент международной корпорации «Евразия», которая является давним партнером ЮУрГУ.

— Эта посылка — результат нашего сотрудничества с китайскими партнерами. В университете мы дважды в день проводим полную уборку с хлором. Несмотря на ситуацию, стараемся обеспечить качественный учебный процесс,- говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

На днях часть масок выдали иностранным студентам, оставшимся в общежитиях вуза.

— Мы выходим из общежитий только в магазин и аптеку. Конечно, нам очень пригодятся эти маски. Мы следим за обработкой рук и за тем, чтобы лицо было защищено, — говорит студентка ЮУрГУ Аяна Айыпова.

Отметим, что в пути посылка с медицинскими масками от Хуанхэйского гидротехнического профессионального института (КНР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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