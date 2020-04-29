Студентам ЮУрГУ раздали защитные маски
Студенты Южно-Уральского государственного университета получили медицинские маски, которые были присланы из Китая.
Студентам ЮУрГУ передали пять тысяч защитных масок. Посылку отправил ФэнЯоу — президент международной корпорации «Евразия», которая является давним партнером ЮУрГУ.
— Эта посылка — результат нашего сотрудничества с китайскими партнерами. В университете мы дважды в день проводим полную уборку с хлором. Несмотря на ситуацию, стараемся обеспечить качественный учебный процесс,- говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.
На днях часть масок выдали иностранным студентам, оставшимся в общежитиях вуза.
— Мы выходим из общежитий только в магазин и аптеку. Конечно, нам очень пригодятся эти маски. Мы следим за обработкой рук и за тем, чтобы лицо было защищено, — говорит студентка ЮУрГУ Аяна Айыпова.
Отметим, что в пути посылка с медицинскими масками от Хуанхэйского гидротехнического профессионального института (КНР).
ИСТОЧНИК KP.RU