2020-04-29T10:14:54+03:00
Общество

«Подушка вместо карты»: в Челябинской области шьют постельное белье для любителей спортивного ориентирования

Автор идеи сказала, что постельное белье можно взять в лес вместо карты
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: hornews.comФото: hornews.com
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В Челябинской области шьют постельное белье с картой озера Большая Акуля. Один из авторов идеи Мария Сорокина объяснила, что дизайн выбран неслучайно, он рассчитан на любителей спортивного ориентирования. На наволочках и простынях изображена настоящая карта местности, сообщает hornews.com.

— Теоретически простынь можно взять в лес под Акуля и ориентироваться по ней как по обычной карте, — рассказала Мария.

На озере Большая Акуля ежегодно проводят соревнования по спортивному ориентированию, в котором принимают участие около 800 человек. Именно поэтому для принта выбрали карту этого озера.

Белье шьет вручную партнер Марии Ольга Сашина, ткань заказывают из Ивановской области. Сейчас девушки хотят расширить ассортимент и сделать постельные принадлежности с картой местности других регионов.

В семье Марии уже несколько поколений занимаются спортивным ориентированием, она надеется, что ее потомки продолжат традицию.

— В Челябинской области есть целые династии семей, которые увлекаются спортивным ориентированием. Например, в моей семье в подобных соревнованиях участвую не только я, но и мой муж, моя мама, мой отец. Кто знает, может и моя дочь, которой всего пару месяцев, поддержит семейные традиции, когда подрастет, — рассказала Мария.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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