Мэр Челябинска распорядилась отключить отопление

29 Апр 2020 2020-04-29T10:22:55+03:00

На улице уже тепло - отопление в городе скоро отключат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы узнали, когда в домах горожан остынут батареи

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Отопительный сезон в Челябинске официально завершится в четверг, 30 апреля. Распоряжение об этом подписала глава Челябинска Наталья Котова.

— Персонал «УСТЭК-Челябинск» в течение суток выполнит необходимые переключения на тепловых сетях, чтобы обеспечить всех потребителей горячим водоснабжением. А специалисты управляющих компаний совместно с теплоэнергетиками отключат внутридомовые системы отопления многоквартирных домов. С 1 мая Челябинск переведут на летнюю схему горячего водоснабжения, — заявили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

После 12 мая в городе начнутся традиционные опрессовки. Их график уже известен и опубликован на сайте компании «УСТЭК-Челябинск». Хотя, возможно, он немного сместится. Об этом накануне предупредили власти Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU