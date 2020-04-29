В Челябинской области построят новый ГОК за $250 миллионов

29 Апр 2020 2020-04-29T13:07:36+03:00

На Южном Урале построят ГОК за $250 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

По расчетам, в год будут добывать около 4 тонн золота

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Компания «Южуралзолото» планирует построить новый горно-обогатительный комбинат в Челябинской области. Совет директоров АО «ЮГК» одобрил строительство на месторождениях «Южный Курасан» и «Западный Курасан».

В пресс-службе компании сообщили, что на проект потратят $250 миллионов.

По прогнозам «Южуралзолото», запасы месторождения оценивают в 60 млн тонн руды, в которой содержится 80 тонн золота и 250 тонн серебра. После окончания строительства, которое запланировано на 2022 год, комбинат будет производить от 3,5 до 4 тонн золота в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU