В центре Челябинска и на ЧТЗ перекроют движение

29 Апр 2020 2020-04-29T11:43:52+03:00

В центре города и на ЧТЗ на месяц перекроют движение Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Со среды, 29 апреля, улицы Центрального и Тракторозаводского районов перекроют для реконструкции участков теплотрассы.

В центре города вплоть до 5 июня запретят движение для транспорта на улице Татьяничевой от дома №28 до №15, а также на улице Образцова между домами №25 и №28.

До 2 июня для автомобилей закроют улицу Салютную в районе пересечения с Марченко. А до 25 июля движение остановлено по Салютной от улицы Такнкистов до Марченко.

— Кроме того, до 2 июня будет ограничено движение в юго-западном направлении по улице Танкистов от дома № 146/1 до дома № 181, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В администрации города попросили водителей заранее планировать маршрут поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU