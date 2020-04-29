В центре Челябинска и на ЧТЗ перекроют движение
Со среды, 29 апреля, улицы Центрального и Тракторозаводского районов перекроют для реконструкции участков теплотрассы.
В центре города вплоть до 5 июня запретят движение для транспорта на улице Татьяничевой от дома №28 до №15, а также на улице Образцова между домами №25 и №28.
До 2 июня для автомобилей закроют улицу Салютную в районе пересечения с Марченко. А до 25 июля движение остановлено по Салютной от улицы Такнкистов до Марченко.
— Кроме того, до 2 июня будет ограничено движение в юго-западном направлении по улице Танкистов от дома № 146/1 до дома № 181, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
В администрации города попросили водителей заранее планировать маршрут поездки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU