2020-04-29T11:49:40+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре в Челябинской области

Непогода обрушится на регион уже в четверг, 30 апреля
Лидия ПЕСКОВА
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К четвергу дожди только усилятся.К четвергу дожди только усилятся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Южном Урале началась дождливая полоса. Умеренные осадки ожидаются на протяжении всех майских праздников. В четверг, 30 апреля. Они будут особенно сильными — в горных районах области ожидаются ливни и сильный ветер.

— По прогнозам синоптиков, 30 апреля в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, в большинстве районов ветер усилится до 22-27 м/с, предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сильный ветер несет с собой дополнительные риски. Он чреват обрывами проводов и усилением природных пожаров. Возможно падение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и вал деревьев. Помимо этого, в горах может подняться уровень рек, переполнение прудов и водохранилищ, подтопление низинной местности.

Южноуральцев просят лишний раз не соваться на улицу и следить за детьми — в непогоду они не должны оставаться без присмотра взрослых.

Если вы попадете в чрезвычайную ситуацию, звоните по телефонам экстренных служб: «01», «101», «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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