МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре в Челябинской области
На Южном Урале началась дождливая полоса. Умеренные осадки ожидаются на протяжении всех майских праздников. В четверг, 30 апреля. Они будут особенно сильными — в горных районах области ожидаются ливни и сильный ветер.
— По прогнозам синоптиков, 30 апреля в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, в большинстве районов ветер усилится до 22-27 м/с, предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области.
Сильный ветер несет с собой дополнительные риски. Он чреват обрывами проводов и усилением природных пожаров. Возможно падение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и вал деревьев. Помимо этого, в горах может подняться уровень рек, переполнение прудов и водохранилищ, подтопление низинной местности.
Южноуральцев просят лишний раз не соваться на улицу и следить за детьми — в непогоду они не должны оставаться без присмотра взрослых.
Если вы попадете в чрезвычайную ситуацию, звоните по телефонам экстренных служб: «01», «101», «112».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU