2020-04-29T12:34:30+03:00
Общество

Сильный ветер и дождь: прогноз погоды в Челябинской области на 30 апреля

МЧС советует оставаться дома
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинской области обещают сильные дожди и ветер 22-27 м/с.В Челябинской области обещают сильные дожди и ветер 22-27 м/с.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В горных районах Челябинской области 30 апреля обещают сильные дожди, что может вызвать подъем воды и подтопление низкой местности в населенных пунктах. Также в большинстве районов ожидается усиление ветра до 22-27 м/с.

Ухудшение погоды чревато валом деревьев, повреждением кровли и окон и авариями на линиях электропередач, что может стать причиной пожара. Поэтому важно следовать рекомендациям МЧС.

— При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий, — предупреждают в МЧС Челябинской области.

Во время непогоды южноуральцам посоветовали не прятаться у стен домов, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и остановок общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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