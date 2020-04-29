Дизайн-код и новые типы точек: в Челябинске изменили правила размещения киосков

29 Апр 2020 2020-04-29T13:08:58+03:00

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Депутаты Челябинской гордумы изменили правила размещения киосков и других нестационарных торговых объектов на территории города. Теперь, помимо обязательного дизайн-кода, в законе появились понятия для новых типов точек.

На совещании, которое проходило по видеосвязи, в список нестационарных объектов добавили торговые автоматы, летние павильоны для ресторанов и общепита, а также холодильники для продажи мороженного и холодных напитков. Кроме того, теперь устанавливать киоски можно будет только на основании договора на размещение.

— Основные требования, предъявляемые в Положении к нестационарным торговым точкам — внешний вид, размеры, предельная площадь. Они определяются типовыми эскизными проектами или дизайн-кодом в обязательном порядке после вступления в действие Положения, — рассказали в пресс-службе думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU