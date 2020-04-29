Челябинские рестораны пожаловались антимонопольщикам на агрегаторы доставок

29 Апр 2020 2020-04-29T13:29:45+03:00

Агрегаторы забирают почти 20 процентов от стоимости заказа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Челябинские антимонопольщики проверят агрегаторов доставки еды из ресторанов и кафе из-за высоких наценок на услуги. Как отмечают местные рестораторы, сервисы забирают более трети стоимости от каждого заказа.

В жалобе отмечают, что компании Яндекс.Еда и Delivery Club обещали снизить ставку для ресторанов в период самозоляции однако это не было сделано. Из-за этого, по словам представителей бизнеса, кафе и рестораны не получают достаточной прибыли.

— В качестве одного из предложений по решению данного проблемного вопроса ресторатор указывает на необходимость снижения агрегаторами цен на услуги по доставке до 10% от стоимости заказа потребителя. Сейчас, как сообщается в заявлении, стоимость услуг составляет от 20 до 35% от стоимости заказа, — рассказали в пресс-службе регионального УФАС.

Сейчас антимонопольщики проводят проверку. При этом, ранее рестораторы уже жаловались на подобные условия. Соответствующее письмо направили губернатору Алексею Текслеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU