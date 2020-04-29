2020-04-29T14:17:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Больше половины заболевших не имеют симптомов»

Выступление Алексея Текслер о коронавирусе в Челябинской области
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Алексей Текслер: «Люди вокруг нас могут не знать, что болеют»Алексей Текслер: «Люди вокруг нас могут не знать, что болеют»
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Вслед за распоряжением президента России Владимира Путина в Челябинской области также продлят режим нерабочих дней до 11 мая включительно.

— Здоровье жителей региона — приоритет. Статистика говорит: опасность сохранится. Сейчас нам всем нужна предельная собранность. Говорить об ослаблении режима рано. Ситуация с заболеваемостью напряженная. Больше половины заболевших не имеют симптомов. Люди вокруг нас могут не знать, что болеют. Их удается выявлять только благодаря увеличению объемов тестирований, — заявил Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области.

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Он отметил, что уже готов план постепенного смягчения режима самоизоляции. Сначала откроют парки и общественные пространства, потом — непродовольственные магазины, фитнес-центры, музеи и другие объекты, которые смогут регулировать численность посетителей и соблюдение санитарных норм. Решение об открытии школ будет принято чуть позже.

— У нас есть понимание, что ограничения не могут длиться бессрочно. Но некоторые правила станут нормой жизни: вопросы социальной дистанции, посещения массовых мест, ношение масок, личная дезинфекция. Эти правила мы будем соблюдать и после отмены режима самоизоляции, — добавил глава региона.

День Победы пройдет в этом году в семейных интерактивных форматах.

— Я сам буду общаться с дедом по видеосвязи, мы этот делаем регулярно. Как только снимем ограничения, проведем Парад Победы, пройдет Бессмертный полк, — отметил Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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