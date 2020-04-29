2020-04-29T14:26:24+03:00
Общество

В Челябинске закупили уборочную технику на 40 миллионов рублей

Новая спецтехника сможет чистить заборы вдоль дороги
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаФото: пресс-служба администрации Челябинска
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Новая спецтехника пополнила городской автопарк подрядчика, который отвечает за уборку в пяти районах Челябинска.

На улицы города уже вышли три новые комбинированные дорожные машины (КДМ), еще два автомобиля приступят к работе после того, как пройдут наладку и техобслуживание.

— Машины оснащены десятикубовыми баками, которые перед выходом на линию заправляют водой или специальным раствором. Техника оснащена специальными щетками для мойки перильного и барьерного ограждения вдоль дорог и тротуаров. Щетки установлены на подвижной телескопической стреле, что значительно увеличивает возможности уборочной техники,— сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Цена новой уборочной техники составила около 40 млн рублей.

В администрации отметили, что специальные выдвижные щетки смогут чистить дорожные ограждения, раньше заборы вдоль дороги никто не мыл.

В настоящее время в Челябинске работает 200 единиц спецтехники, среди них поливомоечные машины, трактора со щетками, вакуумные пылесосы и другие машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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