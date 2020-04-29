2020-04-29T15:33:00+03:00
Общество

Прикованная к кровати пенсионерка из челябинского СНТ осталась без электричества

Руководитель товарищества ссылается на долги жителей, хотя у самой женщины их нет
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Из-за отопления в доме не работает отопление и водоснабжениеИз-за отопления в доме не работает отопление и водоснабжениеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Прикованная к кровати пенсионерка из челябинского СНТ «Полет-2» осталась без электричества. А без него нет ни воды, ни отопления. Даже плита дома электрическая и готовить пищу просто не на чем.

На проблему обратила внимание дочь пенсионерки Татьяна. Электричество отключили за неуплату во всем СНТ. Даже у тех, кто исправно оплачивал счета — как семья пенсионерки — этакая «круговая порука».

— Везти ее некуда, она не перенесёт уже дорогу. Маме 82 года. Она лежит. Уже полтора года. Пролежни на 30% кожи, которые нужно обрабатывать два раза в день, чтобы не начался сепсис, — рассказала Татьяна. — Если они добьют мою маму, чего не удалось за семь лет болезням, это будет на их совести.

Поскольку прямого договора с «Уралэнергосбытом» нет, садоводов отправляют к председателю. Несмотря на то, что люди побежали оплачивать долги, подключать электричество не спешили.

Как сообщили в ООО «Уралэнергосбыт», компания была вынуждена ввести ограничение потребления электрической энергии из-за большого долга СНТ «Полет-2»

— Первое уведомление о возможном введении ограничения электроэнергии направлено еще в январе. После удалось провести переговоры с председателем СНТ и урегулировать вопрос о погашении долга. К сожалению, график оплаты не выполнялся. Поэтому ситуация усугубилась. Долг увеличился с 64 тыс. до 668,5 тыс. рублей. 16 апреля председателю СНТ было направлено повторное уведомление о введении полного ограничения электроэнергии в случае непогашения всей суммы. За 10 дней со стороны СНТ ни оплаты, ни предложений по реструктуризации задолженности не поступило, — прокомментировали в компании.

На следующий день СНТ нашло средства для погашения 300 тысяч рублей и предоставило гарантии об внесении остальной суммы до середины мая. В «Уралэнергосбыт» уверяют, что на сегодняшний момент электроснабжение в садовом товариществе восстановлено.

— Проблема в том, что часто собственники садовых участков перечисляют средства за электроэнергию в адрес садоводческих товариществ, но СНТ в свою очередь не торопятся направлять их в адрес ресурсоснабжающих организаций. Повлиять на эту ситуацию гарантирующий поставщик не может, право контролировать финансовые потоки внутри СНТ принадлежит его участникам. У гарантирующего поставщика не остается другого выхода, как идти на крайние меры, — объяснили свою позицию в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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