2020-04-29T15:11:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Грозит в Челябинске госпитализация больным с бессимптомным течением COVID-19

Разъяснения дал губернатор
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Если заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно, больного могут оставить дома.Если заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно, больного могут оставить дома.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

В нескольких регионах страны пациентам с бессимптомным течением COVID-19 разрешено оставаться дома. А у нас в регионе есть случаи принудительной госпитализации, через суд и с полицией. При этом, начальник поисково-спасательной службы Златоуста с подтвержденным COVID-19 остается дома. Почему работают двойные стандарты?

Есть ли у граждана выбор: лечиться дома или ложиться в стационар, если недуг никак себя не проявляет?

Об этом у губернатора журналисты спросили в среду, 29 апреля, во время брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

— У нас нет двойных стандартов, — заявил Алексей Текслер. — Есть приказ минздрава, в котором четко прописан алгоритм работы с пациентами, зараженными коронавирусом, на дому. Эта практика отработана, зарекомендовала себя в других регионах. Она применима только к пациентам с бессимптомным течением болезни и не входящим в группу риска.

Обязательно госпитализируют больных старше 60 лет; беременных; страдающих хроническими заболеваниями.

Конечно, и при бессимптомном течении болезни пациент остается под наблюдениеем врачей, которые навещают его на дому.

Читайте также:

Коронавирус у людей (продробнее).

Семейную пару с коронавирусом принудительно госпитализировали в Челябинске (продробнее).

Коронавирус подтвердили у сотрудников минздрава Челябинской области (подробнее).

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Больше половины заболевших не имеют симптомов» (подробнее).

«Зеленый рынок» в Магнитогорске закрыли на карантин по коронавирусу (подробнее).

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 29 апреля 2020 года: Златоуст снова испортил статистику (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда садоводам в Челябинске выезжать в сады автобусами
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Грозит в Челябинске госпитализация больным с бессимптомным течением COVID-19
Прикованная к кровати пенсионерка из челябинского СНТ осталась без электричества
В Челябинске закупили уборочную технику на 40 миллионов рублей
Коронавирус подтвердили у сотрудников минздрава Челябинской области
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Больше половины заболевших не имеют симптомов»
Челябинские рестораны пожаловались антимонопольщикам на агрегаторы доставок
Из-за вспышки коронавируса в Златоусте установили блокпосты и ввели масочный режим
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
Дизайн-код и новые типы точек: в Челябинске изменили правила размещения киосков
Сильный ветер и дождь: прогноз погоды в Челябинской области на 30 апреля
Несмотря ни на что: в Челябинске стремительно падает индекс самоизоляции
МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре в Челябинской области
В центре Челябинска и на ЧТЗ перекроют движение
В Челябинской области построят новый ГОК за $250 миллионов
Правительство Челябинской области покидает Олег Климов
Мэр Челябинска распорядилась отключить отопление
«Подушка вместо карты»: в Челябинской области шьют постельное белье для любителей спортивного ориентирования
Студентам ЮУрГУ раздали защитные маски
Предприятие «Мечел-Материалы» ведет набор персонала
В Заксобрании решили проводить совещания рабочих групп в режиме онлайн даже после карантина
Жительница Челябинской области пожаловалась, что поверх могилы ее родственницы похоронили чужого человека
Львица Лола из Челябинска в крымском сафари-парке стала многодетной мамой
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 29 апреля 2020 года: Златоуст снова испортил статистику
«Зеленый рынок» в Магнитогорске закрыли на карантин по коронавирусу
Рискуют последними деньгами: во время временной самоизоляции резко увеличилось количество частных инвесторов
«Раздражал плач»: дело о жестоком убийстве младенца в Челябинске передали в суд
В Челябинске у львенка Симбы появилась подруга – пантера