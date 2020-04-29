Грозит в Челябинске госпитализация больным с бессимптомным течением COVID-19

29 Апр 2020 2020-04-29T15:11:22+03:00

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В нескольких регионах страны пациентам с бессимптомным течением COVID-19 разрешено оставаться дома. А у нас в регионе есть случаи принудительной госпитализации, через суд и с полицией. При этом, начальник поисково-спасательной службы Златоуста с подтвержденным COVID-19 остается дома. Почему работают двойные стандарты?

Есть ли у граждана выбор: лечиться дома или ложиться в стационар, если недуг никак себя не проявляет?

Об этом у губернатора журналисты спросили в среду, 29 апреля, во время брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

— У нас нет двойных стандартов, — заявил Алексей Текслер. — Есть приказ минздрава, в котором четко прописан алгоритм работы с пациентами, зараженными коронавирусом, на дому. Эта практика отработана, зарекомендовала себя в других регионах. Она применима только к пациентам с бессимптомным течением болезни и не входящим в группу риска.

Обязательно госпитализируют больных старше 60 лет; беременных; страдающих хроническими заболеваниями.

Конечно, и при бессимптомном течении болезни пациент остается под наблюдениеем врачей, которые навещают его на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU