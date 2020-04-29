В Челябинской области прогнозируют увеличение безработицы в два раза
«Когда мы готовили прогноз, мы не знали об указе президента»: эксперты прогнозируют серьезное увеличение безработицы в Челябинской области. Как рассказали в управлении по труду и занятости, к июлю 2020 года более 50 тысяч южноуральцев могут остаться без работы.
— К маю этот показатель будет чуть выше 36 тысяч. А к июлю достигнет 45 тысяч. Возможно, даже 50 тысяч. Эти цифры чуть выше прогноза, который мы делали в марте, поскольку на момент его подготовки нам еще было неизвестно о решениях президента. Теперь ждем решения правительства для снижения напряжения на рынке труда. Пока непонятно, как это повлияет на уровень безработицы, — рассказал глава управления Владислав Смирнов.
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По мнению эксперта, на прогноз повлияло увеличение пособий по безработицы.Из-за выплат, экс-работники будут оставаться на учете как можно дольше ради получения денег.
— Сейчас также начали выплачивать по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего в семье безработного. Это, конечно, продлит нам ситуацию, когда граждане будут стремиться находиться на учете максимально долгий срок. В июле ожидаем значительное снижение, — сообщил Владислав Смирнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU