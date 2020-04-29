2020-04-29T15:41:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда садоводам в Челябинске выезжать в сады автобусами

Из-за эпидемии коронавируса ужесточены правила перевозки до СНТ
Ольга АНТОНОВА
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Главное - избежать скученности садоводов.Главное - избежать скученности садоводов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Муниципалитеты сами решают, когда запускать сеть садовых автобусных перевозок. Об этом в среду, 29 апреля, заявил губернатор Алексей Текслер.

Главное — обеспечить все профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

— Рекомендации в муниципалитеты направлены. Пассажиры должны быть в масках, — сказал губернатор.

В пиковые часы утром и вечером на линии нужно выводить автобусы большей вместимости, чтобы не было скученности. Салоны заполнят лишь наполовину. Перед началом рейса и по окончании машины должны обрабатываться.

В пресс-службе администрации Челябинска пояснили, что постановление о запуске сезонной сети на подписи у главы города. Скорее всего, автобусы выйдут на линии 1 мая.

Появится новый маршрут № 65 — «Трубопрокатчик- 4» — ж/д вокзал.

Маршрут № 60 (Автобусный парк — сад Вишневый) продлили до СНТ «Надежда».

Автобусы маршрута № 14 отвезут от ж/д вокзала до п. Новосинеглазово.

Вернулся маршрут № 33 (Ж/д вокзала — Челябрыба)

До СНТ «Трубопрокатчик-3» и «Трубопрокатчик-4» автобусы пойдут по маршрутам № 19 и 92.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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